Артемий Рябчук будет находиться под стражей до 27 марта.

На Украине арестовали подозреваемого в расстреле караула на заводе. Суд принял решение по мере пресечения в отношении Артемия Рябчука, который несколько дней назад открыл огонь по людям на территории предприятия "Южмаш" в Днепре. Молодой человек останется под стражей до 27 марта. При этом за нацгвардейца не может быть внесен залог.

Ходатайство прокуратуры о содержании под стражей удовлетворить частично. Применить меру пресечения в виде содержания под стражей с помещением в государственное учреждение для отбывания наказаний №4. постановление судьи

Напомним, что представитель украинской Национальной гвардии Артемий Рябчук в четверг (27 января) расстрелял из автомата караул на заводе "Южмаш" в Днепре. Жертвами трагедии стали пятеро человек. Еще пятеро считаются пострадавшими, они ранены. В их числе - четверо военнослужащих и одна гражданская. После "операции" подозреваемый сбежал с места преступления вместе с оружием. Сейчас ему грозит пожизненное лишение свободы. Фигуранта дела обвиняют по статьям за умышленное убийство и дезертирство с оружием.

Появилось видео с показаниями военнослужащего Рябчука, расстрелявшего сослуживцев в Днепре.

Фото и видео: Facebook / Суспільне Новини