В Подмосковье контрактник застрелил солдата-срочника

По предварительным данным, выстрел был случайным.

В Московской области погиб солдат срочной службы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла утром 31 января в войсковой части ПВО в деревне Троице-Сельцо. По информации собеседника агентства, в комнате хранения оружия контрактник выстрелил в голову солдату-срочнику. От полученной травмы военнослужащий скончался.

По предварительным данным, причиной стрельбы стал несчастный случай. Обстоятельства и причины ЧП предстоит установить следствию.

Ранее в Петербурге 15-летний подросток случайно прострелил себя из пневматики.

Фото: Piter.tv