В Петербурге 15-летний подросток случайно прострелил себя из пневматики

Петербургский подросток по неосторожности выстрелил в себя из пневматики. Об этом стало известно Piter.tv.
В больницу обратился 15-летний подросток. По предварительной информации, он случайно выстрелил из пневматического пистолета в область правой щеки.
Врачи диагностировали у него проникающие ранение правой щечной области. Его госпитализировали в больницу. Проводится проверка.
Также на выходных четырехлетний петербуржец отравился ароматизатором для автомобиля.
Фото: Piter.tv
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