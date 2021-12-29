В Петербурге 15-летний подросток случайно прострелил себя из пневматики

Врачи диагностировали у него проникающие ранение правой щечной области.

Петербургский подросток по неосторожности выстрелил в себя из пневматики. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу обратился 15-летний подросток. По предварительной информации, он случайно выстрелил из пневматического пистолета в область правой щеки.

Врачи диагностировали у него проникающие ранение правой щечной области. Его госпитализировали в больницу. Проводится проверка.

Также на выходных четырехлетний петербуржец отравился ароматизатором для автомобиля.

Фото: Piter.tv