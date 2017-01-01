По делу об избиении амурского министра задержан подозреваемый

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Следователи задержали мужчину, который подозревается в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюков. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса России об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Максимальная санкция по данной статье составляет восемь лет лишения свободы.

По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается. из сообщения СУ СК России по Амурской области

Напомним, 17 июля во время отдыха на турбазе Курдюков получил травмы в ходе драки. Его отправили в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, где подключили к ИВЛ. Врачи выявили у Курдюкова перелом костей черепа и гематому головного мозга. Министр умер 24 июля.

Ранее два человека погибли в ДТП со скорой помощью в Нижегородской области.

Видео: Instagram/ampravda