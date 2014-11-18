Умер избитый на турбазе глава минцифры Амурской области Курдюков

Инцидент произошел 17 июля.

Умер министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Орлов.

Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано. Василий Орлов, губернатор Амурской области

Напомним, 17 июля во время отдыха на турбазе Курдюков получил травмы в ходе драки. Его отправили в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, где подключили к ИВЛ. Врачи выявили у Курдюкова перелом костей черепа и гематому головного мозга. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге умер ученый в области термоядерной энергетики Василий Глухих.

Фото: Telegram / Mash