  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Умер избитый на турбазе глава минцифры Амурской области Курдюков
Сегодня, 8:07
153
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Умер избитый на турбазе глава минцифры Амурской области Курдюков

0 0

Инцидент произошел 17 июля.

Умер министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Орлов.

Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано.

Василий Орлов, губернатор Амурской области

Напомним, 17 июля во время отдыха на турбазе Курдюков получил травмы в ходе драки. Его отправили в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, где подключили к ИВЛ. Врачи выявили у Курдюкова перелом костей черепа и гематому головного мозга. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге умер ученый в области термоядерной энергетики Василий Глухих.

Фото: Telegram / Mash

Теги: александр курдюков, амурская область, умер министр
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии