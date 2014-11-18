Умер избитый на турбазе глава минцифры Амурской области Курдюков

Умер министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Орлов.
Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано.
Василий Орлов, губернатор Амурской области
Напомним, 17 июля во время отдыха на турбазе Курдюков получил травмы в ходе драки. Его отправили в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, где подключили к ИВЛ. Врачи выявили у Курдюкова перелом костей черепа и гематому головного мозга. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее в Петербурге умер ученый в области термоядерной энергетики Василий Глухих.
Фото: Telegram / Mash
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