  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СМИ: министра связи Приамурья избили во время отдыха на турбазе
Сегодня, 9:55
176
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: министра связи Приамурья избили во время отдыха на турбазе

0 0

В результате конфликта чиновник получил ЧМТ.

Министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова пострадал в ходе конфликта во время отдыха на туристической базе. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что медики выявили у чиновника черепно-мозговую травму.

Курдюков отдыхал в компании на турбазе, произошел конфликт, в ходе которого он получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую.

из сообщения источника СМИ

В настоящее время министр находится в медицинском учреждении. Официальных комментариев по данной ситуации нет, однако в ведомстве подтвердили факт взятия Курдюковым больничного.

Ранее мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Подмосковье. Они повредили несколько припаркованных во дворе дома автомобилей.

Фото: Telegram / Mash

Теги: александр курдюков, драка, приамурье
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии