СМИ: министра связи Приамурья избили во время отдыха на турбазе

В результате конфликта чиновник получил ЧМТ.

Министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова пострадал в ходе конфликта во время отдыха на туристической базе. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что медики выявили у чиновника черепно-мозговую травму.

Курдюков отдыхал в компании на турбазе, произошел конфликт, в ходе которого он получил серьезные травмы, в том числе черепно-мозговую. из сообщения источника СМИ

В настоящее время министр находится в медицинском учреждении. Официальных комментариев по данной ситуации нет, однако в ведомстве подтвердили факт взятия Курдюковым больничного.

Ранее мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Подмосковье. Они повредили несколько припаркованных во дворе дома автомобилей.

Фото: Telegram / Mash