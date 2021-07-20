Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Подмосковье

Иностранцы повредили несколько припаркованных транспортных средств.

Мигранты устроили массовую драку со стрельбой в Московской области. Об этом сообщили представители пресс-службы правоохранительных органов по региону. Известно, что в преступлении оказались задействованы порядка 20 человек. О ситуации на улице сообщили местные жители. Они объяснили полиции, что иностранцы из Средней Азии перешли к физической расправе около жилых домов в Апрелевке.

В ходе драки они использовали палки, бутылки, была стрельба, из какого именно оружия, будет установлено. источник ТАСС

Эксперт пояснил, что конфликт между мигрантами произошел еще 18 июля. Оперативники устанавливают его точную причину. Мигранты повредили несколько припаркованных во дворе дома автомобилей.

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