ВМО оценили один из индикаторов мирового изменения климата.

Площадь морского льда в Арктике достигла годового минимума. Об этом во время брифинга с журналистами заявила представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нуллис. Эксперт объяснила, что параметр протяженности арктического водного льда служит одним из индикаторов глобального изменения климата.

Национальный центр данных по снегу и льду США объявил, что 15 сентября площадь морского льда составила 3,74 миллиона квадратных километров. Институт Альфреда Вегенера подтвердил это показание Клэр Нуллис, представитель Всемирной метеорологической организации

Чиновница заявила, что при этом показатель морского льда согласно информации от Бременского университета составляет 3,8 млн квадратных километров. Это минимальное годовое значение, которое возникло после сезона летнего таяния, а также аномально высоких температур летом 2020 года, которые были зафиксированы в Сибири.

Напомним, что рекордно низкий уровень протяженности морского льда в Арктике остается за 2012 годом.

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Видео: YT / About Earth Only