Нити попадают в водоемы после стирки вещей.

В водоемах канадской Арктики обнаружены волокна от джинсов. Участники научного проекта нашли в Заполярье и умеренных широтах, а также около Арктического архипелага и Великих озер джинсовые волокна. Экологи отметили, что данный материал имеет природное происхождение, но он долгое время не разлагается. Это происходит из-за химической обработки, которую используют при создании одежды.

По информации от исследователей, волокна могли попасть в водоемы из-за стирки вещей. В очистных сооружениях скапливается около 80% таких нитей. Остальные - попадают в окружающую среду. Затем волокна могут проникать внутрь рыб. На данный момент нити найдены лишь в одном виде рыб.

Установлено, что одна пара джинс выделяет 56000 ± 4100 микроволокон за одну стирку.

Ссора белых медведей из-за добычи в нацпарке "Русская Арктика" попала на видео.