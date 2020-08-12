Ссора белых медведей из-за добычи в нацпарке "Русская Арктика" попала на видео

Конфликт завершился "дружеской посиделкой".

Ссора белых медведей из-за добычи в "Русской Арктике" попала на видео. Ролик разместили представители национального парка. На кадрах видно, что дикие обитатели не поделили еду. Животные с рыком пошли друг на друга. После этого они встали на задние лапы и начали борьбу. Схватка завершилась неожиданным "перемирием". Оба зверя соприкоснулись мордами и начали вместе есть тушу.

Сотрудники "Русской Арктики" рассказали, что инцидент произошел на берегу мыса Желаний. Там установлена фотоловушка. В режиме перехода на видеосъемку камера засняла необычное движение. В нацпарке уточнили, что в 2020 году на берег выбросило туту мертвого моржа. После этого на территорию стали стягиваться белые медведи.

Видео: На Байкале туристы на лодке застрелили плывущего медведя.

Видео: Youtube/Русская Арктика