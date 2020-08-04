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Медведь из Кандалакшского заповедника "станцевал" под Джо Кокера

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Запись была сделана с помощью фотоловушки.

Сотрудники Кандалакшского заповедника опубликовали видео с "танцующим" молодым медведем. Ролик опубликовали в группе учреждения во "ВКонтакте".

Запись была сделана с помощью фотоловушки. На кадрах видно, как косолапый трется спиной и боками о дерево и пытается дотянуться до нижней ветки.

На видео наложена песня Джо Кокера "You can leave your hat on". Подпись к ролику гласит: "Очередные зажигательные танцы-почесушки от бурого мишки".

В Приморье гималайский медведь украл мед из улья.

Видео: ВК/ ФГБУ Кандалакшский природный заповедник

Теги: животные, медведь
Категории: Лента новостей, Новости России,

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