Медведь из Кандалакшского заповедника "станцевал" под Джо Кокера

Сотрудники Кандалакшского заповедника опубликовали видео с "танцующим" молодым медведем. Ролик опубликовали в группе учреждения во "ВКонтакте".

Запись была сделана с помощью фотоловушки. На кадрах видно, как косолапый трется спиной и боками о дерево и пытается дотянуться до нижней ветки.

На видео наложена песня Джо Кокера "You can leave your hat on". Подпись к ролику гласит: "Очередные зажигательные танцы-почесушки от бурого мишки".

Видео: ВК/ ФГБУ Кандалакшский природный заповедник