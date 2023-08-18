В приморском нацпарке сняли на видео купание стада пятнистых оленей

Животные ныряли за гидрофитами.

Научный сотрудник национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае снял на видео процесс купания в озере стада пятнистых оленей. Соответствующий ролик опубликован в социальных сетях. Специалисты пояснили, что в кадре можно заметить интересные поведенческие особенности животных. Речь идет о процессе добычи из воды гидрофитов - растительности, которая богата полезными веществами.

На редких кадрах в лесном озере виртуозно плавают более 15 копытных, примерно столько же пасутся на берегу. Видео получено научным сотрудником во время проверки фотоловушек. пост национального парка

Эксперт заметил, что парнокопытные отлично плавают и ныряют, поэтому чувствуют себя в воде довольно уверенно.

В Индии два леопарда ранили трех человек.

Фото и видео: Telegram / "Земля леопарда" - дирекция заповедников