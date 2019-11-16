В Индии два леопарда ранили трех человек. Об этом сообщает портал Newsflare.
Инцидент произошел в районе Гир Сомнатх. Местные жители заметили леопардов на улицах. Хищники серьезно ранили мужчину, женщину и ребенка. Всех пострадавших госпитализировали.
Прибывшие на место полицейские и сотрудники департамента лесного хозяйства поймали леопардов, поместили их в клетки и отправили в центр по уходу за животными.
Ранее мы сообщали, что в Дели из-за сильнейших ливней разрушились 15 зданий.
Фото: Pixabay.com
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