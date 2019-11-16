Прибывшие на место полицейские и сотрудники департамента лесного хозяйства поймали хищников.

В Индии два леопарда ранили трех человек. Об этом сообщает портал Newsflare.

Инцидент произошел в районе Гир Сомнатх. Местные жители заметили леопардов на улицах. Хищники серьезно ранили мужчину, женщину и ребенка. Всех пострадавших госпитализировали.

Прибывшие на место полицейские и сотрудники департамента лесного хозяйства поймали леопардов, поместили их в клетки и отправили в центр по уходу за животными.

Ранее мы сообщали, что в Дели из-за сильнейших ливней разрушились 15 зданий.

Фото: Pixabay.com