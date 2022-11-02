Также сообщается об одном погибшем.

В Дели из-за сильнейших ливней разрушились 15 зданий. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на пожарную службу города.

Инцидент произошел в субботу, 8 июля. В столице Индии прошли сильные дожди, после которых были затоплены улицы. Жители столкнулись с проблемами из-за затопления одного из важнейших деловых и коммерческих районов Дели Коннот-Плейс. Также сообщается об одном погибшем. Департамент по ликвидации последствий стихийных бедствий Индии призвал людей воздержаться от выхода на улицу во время дождей.

Ранее мы сообщали, что во Владивостоке мощный ливень затопил улицы.

Видео: YouTube / Dr Sachin Kapur