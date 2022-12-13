Писатель Захар Прилепин начал проходить реабилитацию

Писатель Захар Прилепин проходит реабилитацию после покушения на него. Сейчас его состояние стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе публициста.
Прилепин находится в палате интенсивной терапии. Реабилитационные занятия включают присаживания в опусканием ног с постели.
В ближайшее время писателем займется врач ЛФК. Он расширит программу занятий с пациентом.
Напомним, Прилепин серьезно пострадал во время взрыва его автомобиля. Инцидент произошел, когда писатель из зоны СВО домой.
Ранее на Piter.tv: пришедший в себя Прилепин прокомментировал покушение в Нижегородской области.
Фото: ВКонтакте / Захар Прилепин
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