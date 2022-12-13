Писатель Захар Прилепин начал проходить реабилитацию

В ближайшее время писателем займется врач ЛФК.

Писатель Захар Прилепин проходит реабилитацию после покушения на него. Сейчас его состояние стабильное. Об этом сообщили в пресс-службе публициста.

Прилепин находится в палате интенсивной терапии. Реабилитационные занятия включают присаживания в опусканием ног с постели.

В ближайшее время писателем займется врач ЛФК. Он расширит программу занятий с пациентом.

Напомним, Прилепин серьезно пострадал во время взрыва его автомобиля. Инцидент произошел, когда писатель из зоны СВО домой.

Ранее на Piter.tv: пришедший в себя Прилепин прокомментировал покушение в Нижегородской области.

Фото: ВКонтакте / Захар Прилепин