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Стало известно, какие травмы получил Прилепин во время взрыва
Сегодня, 18:12
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Стало известно, какие травмы получил Прилепин во время взрыва

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Писателю делают операцию.

Стало известно, какие травмы получил писатель Захар Прилепин во время взрыва в Нижегородской области. Информация об этом появилась в tg-канале "112". 

У публициста диагностировали тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, а также многочисленные переломы и ушибы.  Он находится в тяжелом состоянии.

Писатель поступил в больницу в ясном сознании. Сейчас медики делают операцию Прилепину. Кроме того, ему провели интубацию.

Ранее на Piter.tv: подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания.

Фото: Global Look Press (Nikolay Titov)

Теги: взрыв, захар прилепин, состояние прилепина, теракт
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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