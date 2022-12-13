Стало известно, какие травмы получил Прилепин во время взрыва

Стало известно, какие травмы получил писатель Захар Прилепин во время взрыва в Нижегородской области. Информация об этом появилась в tg-канале "112".
У публициста диагностировали тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, а также многочисленные переломы и ушибы. Он находится в тяжелом состоянии.
Писатель поступил в больницу в ясном сознании. Сейчас медики делают операцию Прилепину. Кроме того, ему провели интубацию.
Ранее на Piter.tv: подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания.
Фото: Global Look Press (Nikolay Titov)
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