Стало известно, какие травмы получил Прилепин во время взрыва

Писателю делают операцию.

Стало известно, какие травмы получил писатель Захар Прилепин во время взрыва в Нижегородской области. Информация об этом появилась в tg-канале "112".

У публициста диагностировали тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, а также многочисленные переломы и ушибы. Он находится в тяжелом состоянии.

Писатель поступил в больницу в ясном сознании. Сейчас медики делают операцию Прилепину. Кроме того, ему провели интубацию.

Ранее на Piter.tv: подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания.

Фото: Global Look Press (Nikolay Titov)