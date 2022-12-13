Подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания

Злоумышленник признался, что его завербовали сотрудники спецслужбы Украины.

Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина дал признательные показания. Об этом сообщили в tg-канале "112".

Злоумышленник признался, что его завербовали сотрудники спецслужбы Украины еще несколько лет назад. Он выполнял задания за деньги. Ему поручили ликвидировать российского политика.

Для выполнения задачи мужчина приехал в Нижегородскую область. Он получил гражданство РФ.

В течение нескольких дней злоумышленник следил за писателем. На пути к дому Прилепина он закопал противотанковые мины. По одной из них проехал автомобиль Audi Q7, в результате чего произошел взрыв.

Ранее на Piter.tv: появилось видео с места взрыва автомобиля Прилепина в деревне Пионерское.

Фото: Телеграм / 112