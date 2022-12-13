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Подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания
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Подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания

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Злоумышленник признался, что его завербовали сотрудники спецслужбы Украины.

Подозреваемый в покушении на Захара Прилепина дал признательные показания. Об этом сообщили в tg-канале "112". 

Злоумышленник признался, что его завербовали сотрудники спецслужбы Украины еще несколько лет назад. Он выполнял задания за деньги. Ему поручили ликвидировать российского политика.

Для выполнения задачи мужчина приехал в Нижегородскую область. Он получил гражданство РФ. 

В течение нескольких дней злоумышленник следил за писателем. На пути к дому Прилепина он закопал противотанковые мины. По одной из них проехал автомобиль Audi Q7, в результате чего произошел взрыв.

Ранее на Piter.tv: появилось видео с места взрыва автомобиля Прилепина в деревне Пионерское.

Фото: Телеграм / 112

Теги: 112, взрыв, захар прилепин, теракт
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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