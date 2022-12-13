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Предполагаемый участник покушения на Захара Прилепина является уроженцем Украины

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Мужчина недавно получил российское гражданство.

Предполагаемый участник покушения на Захара Прилепина является уроженцем Украины. Сейчас он находится в отделении полиции. Об этом сообщили в "112".

Мужчину допрашивают. Правоохранители выясняют, причастен ли он ко взрыву. 

Известно, что подозреваемый родился в Украине. Недавно он получил гражданство РФ. 30-летнего мужчину видели жители  деревни Пионерский. В последние два дня он гулял по лесу.

Ранее на Piter.tv: организация "Атеш" взяла на себя ответственность за покушение на Прилепина.

Видео: Телеграм / 112

Теги: взрыв, задержание, подозреваемый, полиция, прилепин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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