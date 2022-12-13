Пришедший в себя Прилепин прокомментировал покушение в Нижегородской области

Прилепин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за то, что тот прислал вертолет. Он добавил, что ему очень помогли жители жители села и врачи.

Писатель Захар Прилепин прокомментировал теракт, в котором он пострадал. Публицист рассказал, что ехал за рулем машины, а его охранник находился на пассажирском сидении. Взрыв произошел под его колесом. Комментарий опубликовали в tg-канале "112".

Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша "Злой" Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат. Захар Прилепин, писатель

Политик рассказал, что после взрыва потерял сознание на три минуты, а затем очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Ему помогли покинуть машину жители села. Женщина, которую знал Прилепин, сделала ему обезболивающий укол.

Прилепин поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за то, что тот прислал вертолет. Он добавил, что ему очень помогли жители жители села и врачи.

Спасибо Глебу Сергеевичу Никитину, что сразу прислал вертолет. Оттуда до города 3 часа и я не очень уверен, что доехал бы в здравом уме. Вертолет долетел за 16 минут. Захар Прилепин, писатель

Публицист добавил, что высадил дочь за 5 минут до взрыва.

Ранее на Piter.tv: утром Прилепина вывели из медикаментозного сна.

Фото: ВКонтакте / Захар Прилепин