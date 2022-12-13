Утром Прилепина вывели из медикаментозного сна

Писатель чувствует себя хорошо.

Накануне, 6 мая, в Нижегородской области было совершено покушение на писателя Захара Прилепина. Пострадавшего доставили в больницу. Ему сделали операцию и ввели в состояние медикаментозного сна. Сегодня утром, 7 мая, он очнулся. Об этом сообщили в tg-канале "112".

Публицист находится в сознании. Его успешно вывели из медикаментозного сна.

В бодром расположения духа, насколько это возможно в данной ситуации. Чувствует себя хорошо. Передавал спасибо всей родне. Елизавета Кондакова, пресс-секретарь Захара Прилепина

В субботу вечером подозреваемый в покушении на Прилепина дал признательные показания. Он признался, что его завербовали.

Ранее на Piter.tv: стало известно, какие травмы получил Прилепин во время взрыва.

Фото: ВКонтакте / Захар Прилепин