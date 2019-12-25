Россиянин находился на захваченном судне AGISILAOS.

Пираты похитили россиянина в Гвинейском заливе. Об этом на официальном сайте рассказали представители посольства РФ в Республике Бенин и Тоголезской Республике. Дипломаты заявили, что в ночь с 29 на 30 ноября злоумышленники совершили нападение на корабль AGISILAOS. В результате атаки с судна увезли четырех человек, среди которых - россиянин. Инцидент произошел в 75 морских милях от порта в городе Ломе.

Напомним, что ранее стало известно о нападении пиратов на танкер NAFELI II. На борту судна находились моряки из России, Украины и Грузии. Судну удалось подать сигнал о помощи при помощи установленной на нем системы SSAS.

В МИД России не раз называли район Гвинейского залива опасным для мореплавания. Нередко преступники нападают там на судна различных государств. В сентябре 2020 года атаке подвергся корабль Water Phoenix, следующий под флагом Либерии.

СМИ: в Гвинейском заливе пираты атаковали судно под флагом Маршалловых островов.

Фото: Pixabay.com