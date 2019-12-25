Пирамиду Хеопса начнут изучать с помощью космических лучей

Ученые решили, что её необходимо изучить с применением мюонной томографии. Однако, новая аппаратура будет в 100 раз мощнее предыдущей.

Исследователи хотят более детально изучить пирамиду Хеопса, расположенную в Гизе. Они намерены применить космические лучи. Это позволит заглянуть в недра пирамиды и составить её внутренний план. Статья об этом опубликована в репозитории arXiv.

Проект по изучению пирамиды предложили назвать Explore the Great Pyramid. Специалисты задействуют два мюонных телескопа. Мюоны представляют собой элементарные частицы, схожие по строению с электронами. У них есть отрицательный заряд и отсутствуют составные части. При этом, большая масса позволяет им проникать в материю. Их часто применяют для томографии.

Пирамида Хеопса хорошо изучена, но в 2016-2017 годах команда ScanPyramids обнаружила под Большой галереей "большую пустоту". Ученые решили, что её необходимо изучить с применением мюонной томографии. Однако, новая аппаратура будет в 100 раз мощнее предыдущей.

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