Российские ученые обнаружили аномалии в головном мозгу переболевших COVID-19

Авторы научной работы уверены, что полученные результаты соотносятся с гипотезой о наличии неврологических нарушений у тех, кто переболел коронавирусом.

Ученые из Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) "МИСиС" в Москве обнаружили аномалии в головном мозгу переболевших коронавирусом. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу университета.

Исследование показало, что нарушения в работе мозга есть у 80% испытуемых. Авторы научной работы уверены, что полученные результаты соотносятся с гипотезой о наличии неврологических нарушений у тех, кто переболел коронавирусом. Эту информацию подтверждает электроэнцефалография. Медики хотят верить в то, что этот метод можно будет применять в диагностике и исследованиях головного мозга после вирусной инфекции.

Напомним, что в феврале ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили опасные последствия COVID-19. Они выяснили, что инфекция влияет на психическое здоровье переболевших коронавирусом. Около 40% пациентов страдают депрессией.

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