Пилот самолёта Piper оправлен под домашний арест за жёсткое приземление в Кронштадте

Свою вину мужчина не признал.

Решением Кронштадтского районного суда Петербурга пилот легкомоторного самолета Piper, совершивший жесткую посадку на острове Котлин 4 августа, отправлен под домашний арест. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Как мы писали ранее, борт стартовал с аэродрома Бычье Поле. Причиной ЧП стали неполадки в работе двигателя. В результате пострадал пассажир самолёта. Позже удалось установить владельца самолёта — им оказался петербуржец, прожигающий на проспекте Просвещения, который передал управление своему знакомому со свидетельством пилота коммерческой авиации.

Арест продлится до 4 октября. Свою вину мужчина не признал.

Ранее мы сообщили о том, что арест пермского стрелка Тимура Бекмансурова продлили на 3 месяца.

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры