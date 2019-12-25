Арест пермского стрелка Тимура Бекмансурова продлили на 3 месяца

Суд постановил оставить меру пресечения без изменений.

Студенту Пермского государственного национального исследовательского университета Тимуру Бекмансурову продлили арест до 27 октября. Во вторник, 9 августа, прошло очередное заседание по делу о стрельбе молодого человека в собственном вузе. Потерпевший Александр Суслонов в беседе с телеканалом "360" рассказал о полученной травме и своём отношении к 19-летнему молодому человеку на скамейке подсудимых

Напомним, что трагедия случилась утром 20 сентября 2021 года. Бекмансуров открыл огонь в кампусе. В результате 6 человек погибли, более 40-ка были травмированы. Сам стрелок оказался в реанимации.Во время нового заседания обвиняемый указал на свою инвалидность и попросил у судьи разрешения не вставать в ходе процесса.

Тот факт, что Бекмансуров имеет место регистрации, жительства и инвалидность на отсутствие возможности скрыться, совершить новое преступление не указывает. Поэтому не нахожу повода для отмены или изменения меры пресечения на более мягкую Сергей Коробейников, судья

На заседании присутствовал лишь 1 потерпевший — специалист по связям с общественностью отдела протокола ПГНИУ Александр Суслонов. В момент происшествия он оказался в вузе, несмотря на то, что его рабочее место находится за пределами кампуса. Пуля попала мужчине в левое бедро. Суслонов уже пережил 2 операции, в Перми и Москве. К своим обязанностям он смог приступить лишь 20 марта.

На данный момент потерпевший ещё не решил, подавать ли ему гражданский иск. Отмечается, что Суслонов не был знаком с Бекмансуровым. На заседании мужчина признался, что испытывает смешанные чувства к стрелку, отчасти — даже жалость. По его мнению, юноша "не ведал, что творил".

Ранее мы сообщили о том, что казанский стрелок Галявиев пробудет в СИЗО как минимум до ноября.

Фото: телеканал "360"