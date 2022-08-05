Самолет Piper совершил аварийную посадку на пляж у Кронштадта

На борту находился только пилот.

Легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на пляже Финского залива у Кронштадта. Северо-Западный транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося 4 августа.

Самолет приземлился около 17 часов. По предварительным данным, у Piper был неисправный двигатель. На борту воздушного судна находился только пилот. Никто не пострадал.

Прокуратура проверит, соблюдал ли пилот и ответственные лица требования к безопасности полетов, а также техническое состояние самолета. Меры будут приняты при наличии оснований.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что прямые рейсы в Ингушетию запустят из Петербурга с 6 августа.

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Видео: транспортная прокуратура по Северо-Западу