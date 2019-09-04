Прямые рейсы в Ингушетию запустят из Петербурга с 6 августа

Перелёты организует компания Nordwind Airlines. Отправление будет происходить 2 раза в неделю.

Со следующей субботы, 6 августа, из аэропорта "Пулково" запустят прямые рейсы в Ингушетию. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской воздушной гавани.

За перевозку пассажиров в Магас будет отвечать авиакомпания Nordwind Airlines.

Самолёты будут вылетать дважды в неделю — по средам и пятницам. Отправление из Северной столицы назначено на 11:30, а посадка в Ингушетии состоится в 15:55. Обратно в Петербург можно будет вылететь в 17:00, чтобы приземлиться в Пулково в 21:15.

Ранее мы сообщили о том, что Sichuan Airlines с 27 июля возобновит перелеты из Чэнду в Петербург.

Фото: Piter.TV