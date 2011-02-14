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Sichuan Airlines с 27 июля возобновит перелеты из Чэнду в Петербург
Сегодня, 13:58
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Sichuan Airlines с 27 июля возобновит перелеты из Чэнду в Петербург

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Авиасообщение между Петербургом и китайским Чэнду было приостановлено из-за коронавирусных ограничений.

Петербургский аэропорт Пулково 27 июля возобновляет перелеты в китайский город Чэнду (провинция Сычуань). Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Перелетами будет заниматься авиакомпания Sichuan Airlines. Вылет из Чэнду запланирован на 16:15, прибытие в Петербург – в 19:50. Обратный рейс – из Пулково в 21:50, прибытие в Чэнду – в 11:05. Время для каждого аэропорта указано местное. Расписание будет актуальным до конца октября 2022 года. Также запланированы несколько дополнительных чартерных рейсов.

Авиасообщение между Петербургом и китайским Чэнду было приостановлено из-за коронавирусных ограничений.

Фото: ВКонтакте / Аэропорт Пулково

Теги: китай, пулково, рейсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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