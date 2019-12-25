Легкомоторный самолет Piper обкатывал двигатель после ремонта в день аварийной посадки

Piter.tv узнал некоторые подробности с инцидента, который 4 августа произошел в Кронштадтском районе.

Как сообщала транспортная прокуратура по Северо-Западу, в 17 часов легкомоторный самолет Piper вынужден был сделать аварийную посадку на пляже Финского залива. Никто не пострадал.

По информации нашего издания, на падение частного самолета обратил внимание очевидец. Он позвонил по телефону "112", после чего информация поступила в полицию. Вскоре правоохранители выехали на береговую линию острова Западный Котлин. Гражданское воздушное судно принадлежит жителю проспекта Просвещения, сертификат летной годности действует до конца 2023 года. При этом управлял самолетом по доверенности другой мужчина 1959-го года рождения. У него есть свидетельство пилота коммерческой авиации.

По предварительным данным, Piper вылетел с аэродрома "Бычье поле", который располагается в Западном Котлине. Цель полета — обкатать двигатель после ремонта. Во время набора высоты двигатель, предположительно, отказал, из-за чего пилот вынужден был сделать аварийную посадку.

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Фото: транспортная прокуратура по Северо-Западу