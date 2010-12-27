Петиция в поддержку Олега Соколова набрала более 150 голосов

Его требуют немедленно отпустить.

На портале Change.org появилась петиция в поддержку обвиняемого в убийстве и расчленении девушки преподавателя СПбГУ Олега Соколова. В сообщении говорится, что доцента скомпрометировали и довели до психически невменяемого состояния.

Петицию опубликовал юрист, правозащитник, блогер Геннадий Макаров. Правозащитник отметил, что заслуги доцента в науке неоспоримы, поэтому его нужно освободить.

Петицию подписали уже 153 человека. Когда она соберет больше подписей, её планируют отправить Владимиру Путину, в Академию РАН и в Верховный суд РФ.

В субботу, 9 ноября, в Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, был задержан преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет.

Скриншот: Change.org