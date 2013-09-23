Появилось видео с переполненным петербуржцами Финляндским вокзалом

Отмечается, что работают все 12 касс, однако и они не справляются с увеличенным пассажиропотоком.

В субботу, 10 июля, утром в сети появилась информация о переполненном Финляндском вокзале: образовались огромные толпы людей у касс, а также у терминалов по продаже билетов.

Отмечается, что работают все 12 касс, однако и они не справляются с увеличенным пассажиропотоком. Некоторые пассажиры отмечают, что вокзал немного пустеет, когда отходят "Ласточки", передают "Невские Новости".

В пятницу, 9 июля, Piter.tv писал, что в эти выходные с Финляндского вокзала отправятся дополнительные электрички. Так, до Васкелово и Белоострова через Сестрорецк добавили сразу 4 дополнительных поезда. До Зеленогорска — 10 июля 4 поезда и 2 поезда 11 июля. Еще 2 поезда пустили и до Белоострова через Парголово. Но и это не уберегло от очередей.

Напомним, что столпотворения людей на вокзалах в жару частое явление. Так, в конце июня петербуржцы засняли давку в электричке из Солнечного. Еще одно крупное скопление людей на Финляндском вокзале было вызвано, по словам пресс-службы Октябрьской железной дороги, особым режимом безопасности, который был запущен в связи с Евро-2020.

Ранее Piter.tv сообщал, что "Ласточка" из Петербурга в Великий Новгород сократит время в пути на 55 минут.

Фото: Невские Новости

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