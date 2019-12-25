В выходные в Белоостров отправятся дополнительные электрички

В выходные ожидается хорошая погода и увеличение пассажиропотока.

В грядущие выходные, 10 и 11 июля, на Финляндское направление добавят дополнительные электрички. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

До Васкелово и Белоострова через Сестрорецк добавят сразу 4 дополнительных поезда. До Зеленогорска — 10 июля 4 поезда и 2 поезда 11 июля. 2 поезда пустят и до Белоострова через Парголово.

Электричка от станции "Советский" до Петербурга будет останавливаться на всех остановках от Зеленогорска до Шувалово.

Кроме того, на маршрут выйдет еще один скоростной поезд "Ласточка" от Петербурга до Выборга.

Ранее Piter.TV узнал о том, что строительство ТПУ "Старая Деревня" начнется после вынесения грузового транспорта за пределы Петербурга.

Фото: Piter.TV