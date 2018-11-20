Петербуржцы устроят серию одиночных пикетов после гибели студента на Петроградской

На акцию выйдут те, кто пострадал от снега и наледи или недоволен качеством зимней уборки.

В субботу, 9 февраля, в центре Петербурга пройдут одиночные пикеты, посвященные плохой зимней уборке. Поводом для выхода на улицу стала гибель студента от снежной глыбы на Аптекарском переулке. Об этом сообщается в группе "Красивый Петербург".

Сбор активистов в 13 часов возле станции "Гостиный двор". Затем участники распределятся вдоль Невского проспекта на расстоянии 50 метров друг от друга. В акции протеста смогут принять участие все те, кто пострадал от снега и наледи или недоволен качеством зимней уборки.

Ежедневно в медпункты по всему городу обращаются около сотни пострадавших от гололеда. На фоне этого правительство рапортует о 80-ти процентной очистке города от снега. Призываем прийти и выразить свое отношение к происходящему. Приносите с собой плакаты. Руководитель движения "Красивый Петербург" Красимир Врански

Напомним, 5 февраля снежная глыба упала на прохожих со здания на Аптекарском переулке, 6. В результате 23-летний уроженец Узбекистана погиб на месте происшествия. Второй студент получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга и был доставлен в Мариинскую больницу.

За день до этого наледь упала на голову двухлетней девочки на проспекте Просвещения. Малышка отделалась ушибом мягких тканей.

Ранее мы писали, что отец погибшего от глыбы снега студента простил виновных в трагедии.

Фото: ВКонтакте / Красивый Петербург