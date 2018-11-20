"На все воля Бога": отец погибшего под глыбой снега студента простил виновных в трагедии

Мужчина написал письмо главе петербургского СК.

Таксист Акабек Очилов, сын которого погиб накануне из-за падения снежной глыбы, отправил письмо главе петербургского СК Александру Клаусу с просьбой не наказывать виновных в трагедии. Об этом пишет "Фонтанка".

В письме мужчина написал, что "на все воля Бога" и "уголовным делом моему сыну никак не помочь".

Видно, что это несчастный случай. Лед отошел от крыши, ударился о балкон, отлетел прямо на дорогу. Я думаю, что они не специально это сделали. На все воля бога. Уголовным делом моему сыну никак не помочь. Не воскресим же мы его. А если кого-то наказать этим, то ничего не изменится. Бог им судья. Я и моя семья прощаем этих людей, которые были причиной того, что мой сын ушел из жизни. Акабек Очилов

Напомним, 5 февраля глыба льда, упавшая с крыши Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, прервала жизнь 23-летнего студента Бабурбека Очилова. Его друга и ровесника Бахрулло Умарова увезли в Мариинскую больницу с множественными травмами. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее Николай Бондаренко прокомментировал гибель студента на Петроградской стороне. По его словам, работы по очистке кровли произвели не полностью.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург