Николай Бондаренко о гибели студента от падения льда: Работы по очистке кровли произвели не полностью

В Смольном отдали поручение ГАТИ усилить контроль за соблюдением правил очистки в федеральных учреждениях.

Во вторник, 5 февраля, на брифинге в Смольном назвали причину падения глыбы льда, в результате которой погиб студент химико-фармацевтического университета, передает "Петербургский Дневник".

На заседании выступили вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко, которой сообщил, что трагедия произошла из-за не полностью проведенных работы по очистке кровли.

На этот счет существует технологический регламент по очистке крыш от снега. Крыша считается полностью зачищенной, когда зачистка идет от конька кровли, тогда есть уверенность, что оттуда ничего не сможет упасть. На днях проводились работы по сбросу снега, но, видимо, не полностью. - вице-губернатор Бондаренко



По словам чиновника, ГАТИ активно работает в отношении проверок зданий федерального значения. За последние несколько дней было составлено 55 протоколов об административной ответственности. Было взыскано больше 1 миллиона рублей в качестве штрафов. После трагедии в Смольном отдали поручение ГАТИ усилить контроль за соблюдением правил очистки в федеральных учреждениях.

Напомним, что трагедия произошла во вторник, 5 февраля, в Петроградского районе. В самом центре города на людей рухнула глыба льда. В результате этого под утрамбованной снежной массой погиб студент, еще одного молодого человека увезли в Мариинскую больницу.

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