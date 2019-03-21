Бондаренко о выставке "ЖКХ России": "это не просто общение, это общение по специальности"

Вице-Губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко посетил XV международную специализированную выставку "ЖКХ России". Николай принял участие в пленарном заседании "Принятые и планируемые изменения в жилищном законодательстве в сфере ЖКХ", пообщался с участниками и гостями выставки.

Мы проводим в 15-й раз эту выставку. Да, уже то, что она проводится вот уже 15-й раз, говорит о том, что она востребована. Почему мы считаем, что она востребована? Ежегодно здесь встречается очень много специалистов, которые обмениваются своими мнениями. По каким вопросам? По вопросам обслуживания жилого фонда, по вопросам капитального ремонта, по вопросам работы объединения собственников жилья. Сегодня с нами параллельно, это уже стало традиционно, форум "Экология большого города". Мы сегодня говорили о том, что эти две темы очень тесно связаны. Человек хочет жить комфортно, человек хочет жить удобно. Для того, чтобы все это происходило - сегодня все те, кто участвует в этой выставке говорят об этом, как сделать это лучше. Вот здесь специалисты, если заметили, очень много общаются, друг между другом. Это не просто так общение, это общение по специальности. И это очень хорошо, что есть такая возможность раз в году собраться и поговорить вот более детально, еще подкрепить это нормативной какой-то базой.

Николай Бондаренко, Вице-Губернатор Санкт-Петербурга