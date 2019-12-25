Работники бюджетной сферы Петербурга получили документы на право приобретения квартир

Сертификаты выдали учителям и медикам.

В пятницу, 27 августа, в Жилищном комитете Петербурга прошла торжественная церемония вручения сертификатов 22 семьям учителей, воспитателей и медиков, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Николая Бондаренко.

По словам чиновника, "Городская программа "Жилье работникам бюджетной сферы" первая в стране целевая программа, которая поддерживает именно работников сфер образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и науки, физической культуры и спорта.

За время действия программы жилищные условия улучшили более 6,1 тыс. человек. В этом году финансовую поддержку из городского бюджета уже получили 140 семей. К концу года число новоселов – бюджетников увеличится еще на 60 семей.Принять участие в ней могут работники городских бюджетных учреждений со стажем работы не менее 5 лет и проживающие совместно с ними члены семьи, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Поддержка заключается в том, что участники получают возможность покупки жилья условиях беспроцентной рассрочки в новых домах, построенных за счет средств бюджета города: оплачивается первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья за счет собственных средств и вселяется в квартиру. Семья получает беспроцентную рассрочку оплаты 80% от стоимости на 10 лет.

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