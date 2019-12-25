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Заседание ЗакСа проходит под руководством Николая Бондаренко без Александра Бельского
Сегодня, 11:02
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Заседание ЗакСа проходит под руководством Николая Бондаренко без Александра Бельского

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Бельский находится в командировке.

Пленарное заседание ЗакСа 17 ноября открыл вице-спикер Николай Бондаренко. Трансляция идет на сайте городского парламента. 

По информации "Закс.ру", председатель Александр Бельский вынужден пропустить заседание из-за командировки. Также в Мариинском дворце отсутствуют пять депутатов. 

Сегодня в ЗакСе рассматривают проект бюджета Петербурга на ближайшие годы во втором чтении, проект финансирования территориального фонда ОМС во втором чтении, поправку, регулирующую розничную продажу алкоголя. 

Напомним, до избрания в городской парламент Николай Бондаренко был вице-губернатором Петербурга. Он отвечал за сферу ЖКХ и благоустройство. 

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: закс, николай бондаренко
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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