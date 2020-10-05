С наступлением весны на улицах Петербурга стали локально мыть улицы

Об этом рассказал вице-губернатор Николай Бондаренко.

С наступлением весенней погоды на улицах Петербурга стали локально мыть улицы. Глобально мыть дорожно-уличную сеть и фасады зданий в городе только с наступлением месячника благоустройства, который планируется в апреле.

Как отметили в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко, именно тогда на уборку города выйдут не только дорожные, жилищные службы и садовники, но и службы, содержащие мосты и электросети, нежилой фонд. В то время, как в Петербурге ненадолго установилась теплая погода, дорожные предприятия локально зачищают снег, а на солнечных участках впервые моют тротуары и проезжую часть.

Вицен-убернатор отметил, что 24 марта начались работы на центральных проспектах и основных скоростных магистралях, где уже нет снега, было задействовано 150 специализированных машин. На вывоз снега и наледи сегодня задействовано 200 единиц техники, вывезено 5,5 тысяч кубических метров снежно-ледяных образований. Всего на уборке города работает порядка 800 единиц техники.

Ранее мы сообщали о том, что в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году в Петербурге благоустроят 11 общественных пространств.

Фото: Piter.tv