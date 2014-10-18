Благоустройство пространств оценивается в 2,4 млрд. рублей, которые будут выделены из городского бюджета.

В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в этом году в Петербурге благоустроят 11 общественных пространств. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Представители администраций районов совместно с комитетом по благоустройству в ходе совещания с вице-губернатором Петербурга Николаем Бондаренко рассказали о старте проведения работ. В комитете по благоустройству заявили, что запланированные проекты прошли общественные слушания, в ходе которых учли пожелания петербуржцев.

Бюджетные ассигнования доведены до районных администраций, а потому прошу оперативно провести все закупочные процедуры и начать работы по благоустройству, как только позволит погода отметил Бондаренко.

Известно, что в этом году благоустроят берега Нижнего и Среднего Суздальских озер, площадь перед Российской национальной библиотекой, а также начнётся второй этап благоустройства Бестужевского сада и набережной реки Охты. Благоустройство пространств оценивается в 2,4 млрд. рублей, которые будут выделены из городского бюджета.

Также петербуржцев приглашают оценить благоустройство районов.

Фото: gov.spb.ru