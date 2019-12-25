Петербуржцев приглашают оценить благоустройство районов

Интерактивная карта покажет достоинства и недостатки каждого района в плане благоустройства.

Петербуржцы смогут оценивать благоустройство Петербурга и голосовать за создание новых общественных пространств. Мнение жителей учтут при создании тепловой карты благоустройства районов города. Новый проект "Открытый Петербург" стартует сегодня, 18 марта, сообщила пресс-служба СЗИУ РАНХиГС.

В реализации проекта будут принимать участие ведущие ученые-аналитики вуза. Экспертам предстоит оценить уровень благоустройства в каждом из 18 районов Северной столицы. Это будут делать при помощи методов анализа медиапространства, фокус-группы, наблюдения, социального картографирования. Исследование будет проводиться по заданным индексам, отражающим запросы разных категорий граждан.

Итогом проекта "Открытый Петербург" станет онлайн-карта. На ней в режиме реального времени можно будет увидеть проблемные точки того или иного муниципального образования, преимущества, реализованные проекты. Петербуржцев приглашают принять участие в исследовании, чтобы сделать город чище и безопаснее.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что шесть районов Петербурга стали лучшими на конкурсе благоустройства.

Фото: Piter.TV