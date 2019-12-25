Шесть районов Петербурга стали лучшими на конкурсе благоустройства

В конкурсе значились 11 номинаций.

Шесть районов Петербурга из 18 стали лучшими по итогам смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство 2020 года. Результаты утвердили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова и членов городского правительства, передали в пресс-службе Смольного.

В прошлом году в городе благоустроили порядка 30 общественных пространств и более 200 дворов, а также открыли Центр компетенций по формированию комфортной городской среды. Все районы разделены по территориальному признаку и, согласно решению комиссии, победителями стали Выборгский и Приморский районы, Московский и Красногвардейский, Петроградский и Петродворцовый районы. И победители, и районы, завоевавшие второе и третье места, будут отмечены соответствующим почетным знаком. Отмечается, что для оценки качества городской среды в конкурсе определили 11 номинаций, среди которых значатся самые благоустроенные "...квартал", "...дворовая территория", "...объект садово-паркового хозяйства".

На конкурс представили свыше 170 благоустроенных объектов, 71 из которых заняли призовые места в разных номинациях.

Ранее мы писали, что жители двора на улице Марата жалуются на засилье рекламных вывесок.

Фото: пресс-служба Смольного