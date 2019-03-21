Бондаренко: "на создание зон отдыха будет выделено около 4-х миллиардов рублей"

В Петербурге прошла XV международная специализированная выставка «ЖКХ России».

Вице-Губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко посетил XV международную специализированную выставку "ЖКХ России". Николай принял участие в пленарном заседании "Принятые и планируемые изменения в жилищном законодательстве в сфере ЖКХ", пообщался с участниками и гостями выставки.

Николай коснулся вопроса экологии. Отметил, что это вопрос всеобъемлющий и требующий особого внимания:

Что касается экологии. Это всеобъемлющий вопрос для такого мегаполиса. Я тоже уже говорил сегодня о том, что в нашем Санкт-Петербурге выделены значительные средства временно исполняющим обязанности губернатора Бегловым Александром Дмитриевичем на вопросы, на вопросы создания общественных зон отдыха. Значит и я хочу сказать, что на эти цели в Санкт-Петербурге будет направлено только в этом году около четырех миллиардов рублей. Это большие средства, и это будут работы, связанные с благоустройством внутриквартальных территорий, территорий общего пользования районного значения, а также территорий бывают и наши жители, и наши гости нашего города: это парки, скверы, они наполнятся другим смыслом, появятся игровые и спортивные площадки, появятся детские площадки, где можно оставить своего ребенка, чтобы он там поиграл. То есть, мы пытаемся таким образом наполнить вот эти общественные пространства другими возможностями для отдыха, более комфортного проведения там отдыха горожанами и гостями нашего города. Николай Бондаренко, Вице-Губернатор Санкт-Петербурга

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