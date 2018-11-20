Кусок льда упал на голову двухлетней малышке на проспекте Просвещения

В понедельник, 4 февраля, на севере Петербурга пострадала двухлетняя малышка из-за плохой уборки снега и наледи с крыш города. Об инциденте сообщила мама девочки в социальных сетях.
Петербурженка рассказала, что возвращалась с ребенком домой с тренировки. Проходя возле дома №14/4 по проспекту Просвещения, на девочку с крыши упал кусок льда. Мама пострадавшей сразу же вызвала такси и увезла дочку в трамвпункт. Врачи сделали рентген и поставили диагноз "Ушиб мягких тканей".
Женщина намерена привлечь к ответственности нарушителей.
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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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