Глыба снега едва не покалечила мужчину на Выборгской набережной

Снег упал прямо перед лицом петербуржца.

Вечером 3 февраля возле дома №20 на Выборгской набережной произошло ЧП, которое едва не переросло в трагедию. Жителю Петербурга удалось избежать тяжелых травм благодаря быстрой реакции. На видео, опубликованном в сети, можно увидеть, что петербуржец едва не стал жертвой глыбы снега, упавшей неожиданно с крыши здания.

На записи видно, как мужчина идет по тротуару вдоль дома. Прямо перед лицом петербуржца с крыши падает большое количество снега. Если бы горожанин во время не выпрыгнул на дорогу, массивная глыба могла бы взгромаздиться ему прямо на голову и покалечить. Отметим, что предупреждающих ограждений на этой территории выставлено не было.

Напомним, очистка крыш от снега и сосулек — это обязанность управляющих компаний. При этом балконы не относятся к общедомовому имуществу, о чем говорит статья 290 Гражданского Кодекса РФ.

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Видео: Мегаполис