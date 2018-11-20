В Петербурге завели уголовное дело по факту травмирования девушки на Коломяжском проспекте

Напомним, на петербурженку упала наледь с 25-го этажа.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту травмирования молодой девушки возле дома №15 по Коломяжскому проспекту. Напомним, вечером 31 января на петербурженку упала наледь с 25-го этажа.

Известно, что этот многоквартирный дом обслуживает частная управляющая компания "Уютный дом". В отношении нее возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Девушку в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу. По информации медиков, у петербурженки пробита голова, сломана теменная кость и диагностирован ушиб мозга.

Ранее Piter.TV удалось пообщаться с представителем УК "Уютный дом". Он пояснил, что пострадавшая проигнорировала предупреждения специалистов компании о том, что на крыше ведутся работы по очистке снега и наледи, поэтому "получила по голове льдиной".

Фото: Piter.TV