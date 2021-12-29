С начала года в Петербурге возбудили 173 административных дела из-за плохой уборки снега

В результате проверок организации оштрафованы на более 12 млн рублей.

С начала этого года Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) проверила более 2000 домов, принадлежащих 243 управляющим компаниям, на уборку дворов и крыш от снега и наледи. В результате проверок было возбуждено 173 административных дела на общую сумму штрафных санкций свыше 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия.

В субботу, 15 января, Повелий совместно с председателем Жилищного комитета Олегом Зотовым, председателем комитета по благоустройству Василием Пониделко, руководителями ГАТИ, ГЖИ и районных администраций проверил уборку территорий и крыш от снега и наледи в Центральном, Фрунзенском и Невском районах города. В ходе рабочего объезда вице-губернатор сделал акцент на территории, которые обслуживаются частными управляющими компаниями.

Нарушения были выявлены во дворах жилых домов по улице Марата, около театра имени Ленсовета, у дома №19 по на проспекту Обуховской обороны, в переулке Матюшенко, у Цимбалинского путепровода и не только. Вице-губернатор поручил оперативно устранить все выявленные в ходе объезда нарушения, а также усилить работы по уборке снега и наледи.

К проблеме уборки города от снега и наледи добавилась проблема несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок. Ранее Piter.TV рассказал, что жители Невского района жалуются на груду мусора у школы.

Фото: ВКонтакте / Анатолий Повелий