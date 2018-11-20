У "Пионерской" наледь с крыши дома пробила голову молодой петербурженке

Наледь на крышах города метко прицелилась в случайную прохожую.

В Петербурге стало на одного травмированного из-за некачественной уборки снега больше. Вечером 31 января около станции метро "Пионерская" на голову молодой девушке упала наледь с крыши 25-этажного здания. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел около 15 дома по Коломяжскому проспекту. Жертвой несчастного случая стала прохожая. По информации от медиков, у петербурженки пробита голова, сломана теменная кость и диагностирован ушиб мозга.

В ситуации будут разбираться правоохранительные органы.

Напомним, что полиция Петербурга обнаружила пистолет, похищенный у милиционера в 1994 году.

Фото: Piter.tv