Полиция Петербурга обнаружила пистолет, похищенный у милиционера в 1994 году

Злоумышленник приобрел служебное оружие в 2018 году.

Правоохранительные органы Кировского района Петербурга обнаружили служебное оружие, когда-то принадлежавшее местному милиционеру. Оперативники предполагают, что пистолет был похищен у представителя закона в 90-ых годах. Серийный номер совпадает со сведениями о краже, находящимися в базе. Заявление о пропаже поступило еще в 1994 году.

Специалисты отмечают, что пистолет пропал в Красногвардейском районе города. Его нашли спустя несколько десятилетий во время обыска у 34-летнего петербуржца. Оружие подозреваемый хранил в съемной квартире по проспекту Маршала Казакова. Кроме этого, из арсенала злоумышленника также изъяли два "макарова", магазины и патроны для огнестрельного оружия.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение, приобретение и сбыт оружия и боеприпасов. Сам фигурант расследования рассказал полиции, что купил пистолет в 2018 году.

Напомним, что сотрудники УФСИН Петербурга задержали беглого грабителя.

Фото: Piter.tv