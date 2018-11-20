Сотрудники УФСИН Петербурга задержали беглого грабителя

Петербуржец прятался на квартире подруги, но не смог избежать тюрьмы.

Представители петербургского отделения УФСИН по Петербургу задержали преступника, который скрывался от полиции. Ранее суд признал мужчину виновным, но фигурант расследования сбежал от правосудия.

В ночь на первое февраля силовики поймали злоумышленника. Он находился в квартире знакомой девушки. В ходе оперативной проверки выяснилось, что гость хозяйки действительно уклонился от отбывания наказания по решению суда. Он должен был отсидеть в колонии строгого режима за грабеж, который он произвел в сентябре 2018 года.

Напомним, что врио главы Госстройнадзора по Петербургу стал Вячеслав Захаров.

Фото: Piter.tv

