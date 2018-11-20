Сотрудники УФСИН Петербурга задержали беглого грабителя

Представители петербургского отделения УФСИН по Петербургу задержали преступника, который скрывался от полиции. Ранее суд признал мужчину виновным, но фигурант расследования сбежал от правосудия.
В ночь на первое февраля силовики поймали злоумышленника. Он находился в квартире знакомой девушки. В ходе оперативной проверки выяснилось, что гость хозяйки действительно уклонился от отбывания наказания по решению суда. Он должен был отсидеть в колонии строгого режима за грабеж, который он произвел в сентябре 2018 года.
Напомним, что врио главы Госстройнадзора по Петербургу стал Вячеслав Захаров.
Фото: Piter.tv
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